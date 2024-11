"Brodino caldo" a Sora, il Termoli esce imbattuto e senza subire reti

TERMOLI. Di questi tempi, dopo sei sconfitte su sette gare (compresa l’eliminazione maturata in coppa Italia all’Aquila), anche un punticino strappato senza subire gol in trasferta è un brodino caldo che può confortare.

Pareggio a reti bianche, quello odierno, per il Termoli calcio 1920, a Sora.

Certamente non è la svolta che i tifosi e la squadra speravano per migliorare la classifica, che rimane bloccata. Dopo una serie di sei partite in cui ci sono state ben cinque sconfitte e una sola vittoria (in campionato), è chiaro che serve una reazione più decisa per risalire la china.

Il punto guadagnato è comunque qualcosa da cui ripartire, ma sarà essenziale per il Termoli riuscire a trovare un equilibrio di squadra e nuove strategie per invertire questa tendenza negativa.

Nella cronaca social di "Termoli calcio unofficial", «Sora e Termoli decidono di non farsi male dividendosi la posta in palio in un incontro che non ha offerto nessuna grande occasione se non nel primo tempo quando i padroni di casa hanno colpito un palo.

Nella ripresa il copione dell'incontro non cambia, entrambe le compagini provano ad imbastire trame di gioco ma le conclusioni sono totalmente sterili da entrambe le parti. Risultato ad occhiali e un punticino a testa per muovere la classifica».