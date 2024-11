Giallorossi ancora sconfitti al Cannarsa, il Teramo passa per 2-1

Al Cannarsa di Termoli è andata in scena la 12ª giornata del girone F di Serie D, che ha visto i padroni di casa, in tenuta completamente nera, affrontare i biancorossi del Teramo 1913. Una sfida dal significato importante per entrambe le squadre: il Termoli cercava punti preziosi per risollevare una classifica stagnante, mentre il Teramo mirava a consolidare le proprie ambizioni di alta classifica.

Primo tempo: 30 minuti di studio, poi il gol del Teramo

L’avvio di gara è stato caratterizzato da ritmi blandi e poche emozioni, con le due squadre impegnate più a studiarsi che a creare occasioni pericolose. La partita si è accesa al 32’, quando il Termoli ha avuto una buona chance con Cancello: il suo potente tiro da fuori area è terminato di poco a lato, alla destra del portiere ospite Di Giorgio, proteso in tuffo.

Appena tre minuti dopo, al 35’, è arrivato il gol che ha deciso il primo tempo. Un'azione spettacolare di Pietramonio, che dalla linea di fondo ha scodellato un cross perfetto in area, ha trovato impreparata la difesa termolese. Nessun intervento da parte dei difensori e del portiere Palombo, consentendo al giovanissimo classe 2007 Brugarello di svettare e infilare di testa il pallone nell’angolino sinistro. Nulla da fare per Palombo: 1-0 per il Teramo.

Reazione del Termoli senza risultati

Dopo il gol subito, il Termoli ha provato a reagire, ma senza trovare spazi né occasioni concrete per impensierire la difesa abruzzese. I ragazzi di Carnevale, nonostante qualche tentativo in avanti, non sono riusciti a pareggiare i conti prima dell’intervallo. Le squadre sono così rientrate negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio.

Considerazioni

La prima frazione ha messo in evidenza un Termoli volenteroso ma poco incisivo e un Teramo cinico, capace di capitalizzare al meglio una delle poche occasioni create. Nel secondo tempo, i giallorossi saranno chiamati a un deciso cambio di passo per cercare di raddrizzare una partita fondamentale per il morale e la classifica.

Nel secondo tempo della sfida tra Termoli e Teramo, valida per la 12ª giornata di Serie D, girone F, gli abruzzesi sono partiti con grande determinazione, dimostrando di voler chiudere il match fin dai primi minuti.

Secondo tempo: Teramo più incisivo, Termoli spreca

Al 6’, Pietramonio si è reso protagonista con una punizione pericolosa che ha centrato in pieno la base del palo alla sinistra di Palombo, ormai battuto. L’azione successiva, all’8’, ha visto ancora Pietramonio impegnare il portiere del Termoli con un tiro insidioso, parato con difficoltà.

Il Termoli ha provato a reagire al 9’ con Cancello, ma il suo tiro da buona posizione è finito alto sopra la traversa, sprecando un’occasione importante per rientrare in partita.

Rigore e raddoppio del Teramo

La svolta definitiva per gli ospiti è arrivata al 23’, quando Allegretti, in un’ingenuità difensiva, ha commesso fallo in area su Pavone, che ormai aveva perso il controllo del pallone. Dal dischetto si è presentato Galesio, che con freddezza ha battuto Palombo, portando il Teramo sul 2-0.

Orgoglio Termoli, ma non basta

Nonostante il doppio svantaggio, il Termoli ha provato a rientrare in partita e ci è riuscito al 39’: un tiro di Barone, deviato da un difensore del Teramo, ha spiazzato il portiere avversario, accorciando le distanze sul 1-2.

Pochi minuti dopo, al 41’, i giallorossi sono andati vicinissimi al pareggio: un cross perfetto di Puntoriere ha raggiunto Barone in area, ma in scivolata, a porta quasi sguarnita, l’attaccante ha mancato il tap-in decisivo.

Finale senza emozioni

Nonostante i cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro Prencipe di Tivoli, il Termoli non è riuscito a creare altre occasioni pericolose, e il Teramo ha portato a casa una preziosa vittoria per 2-1.

Situazione in classifica

Con questa vittoria, il Teramo consolida le proprie ambizioni di alta classifica, mentre il Termoli vede peggiorare la propria situazione, con una classifica sempre più complicata e la necessità di un cambio di rotta per evitare guai peggiori.

Il Termoli calcio è in silenzio stampa.