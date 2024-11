Termoli 1920-Civitanovese: giallorossi al bivio con lo sciopero dei tifosi

TERMOLI. Si preannuncia uno scenario surreale allo stadio Cannarsa, con gli ultras della Curva Marco Guida in sciopero, che diserteranno gli spalti. Il malumore è stato espresso anche con uno striscione affisso sulla recinzione dell’Asrem, in via Martiri della Resistenza.

In arrivo la Civitanovese, partita cruciale per entrambe le squadre, coinvolte nella lotta per la salvezza nella parte bassa della classifica. Questo è uno scontro diretto che potrebbe valere doppio: una vittoria del Termoli consentirebbe ai giallorossi di tirarsi momentaneamente fuori dalla zona rossa, mentre un successo della Civitanovese permetterebbe ai marchigiani di superare i molisani, complicandone ulteriormente la situazione.

Tuttavia, in casa Termoli Calcio, nelle ultime ore, le tensioni extracalcistiche stanno rubando la scena all'importanza della gara. Al centro della polemica vi è il contrasto tra la società e l’amministrazione comunale, acuito dall’ultimo video pubblicato sui social dal patron Montaquila. Nonostante il silenzio ufficiale dell’amministrazione comunale, il clima resta teso, e quel silenzio assordante sembra fare più rumore di qualsiasi dichiarazione pubblica.

Come se non bastasse, anche la Curva Marco Guida ha deciso di alzare la voce, annunciando una protesta. Oggi non ci sarà il consueto supporto dei tifosi in tribuna, e la protesta proseguirà fino a quando il Termoli non tornerà a giocare stabilmente in città. Questo vuoto sugli spalti priva la squadra di un elemento fondamentale: il calore e il sostegno del pubblico.

Sul campo, la partita contro la Civitanovese potrebbe non iniziare sotto i migliori auspici. La pressione è altissima: il Termoli è chiamato a vincere per evitare che le difficoltà già evidenti si trasformino in una vera e propria crisi. Per di più, non è chiaro se la Civitanovese schiererà un ex di lusso, Vittorio Esposito, aggiungendo ulteriore incertezza all’incontro.

Dopo un inizio brillante nelle prime cinque giornate di campionato, il Termoli sembra essere caduto in un vortice di difficoltà. Nel video di sabato, il presidente Montaquila si è detto fiducioso nella salvezza della squadra, un auspicio condiviso da tutti i tifosi. Ma è evidente che, in un clima così teso e con le attuali divisioni interne ed esterne, raggiungere l’obiettivo sarà tutt’altro che semplice.

Per ora, tutto è nelle mani dei ragazzi in campo. La speranza è che oggi il Termoli riesca a trovare la forza di reagire e a riportare un po’ di serenità in un ambiente che ne ha disperatamente bisogno.