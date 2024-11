La protesta fa centro, deserta la Curva Marco Guida per Termoli 1920-Civitanovese

TERMOLI. Non muta la protesta della Curva Marco Guida, che ha deciso di disertare le partite casalinghe del Termoli calcio fino a quando la squadra non sarà riportata definitivamente a Termoli, sua casa dal 1920.

«La nostra fede non è merce di scambio né oggetto di ricatti. Invitiamo tutti i tifosi e chiunque abbia dignità a unirsi a questa protesta. Non smetteremo di lottare per ciò che ci appartiene. Il Termoli a Termoli!».

Le parole pronunciate nel video dal patron Flaviano Montaquila non hanno mosso di un millimetro la posizione espressa in precedenza, anzi, con le iniziative degli ultimi giorni, lo sciopero del tifo è stato consolidato e oggi, allo stadio Cannarsa, la Curva è vuota, anche in tribuna ci sono meno persone del solito, per l'impegno casalingo contro la Civitanovese.

