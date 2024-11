Esonero shock, il Termoli calcio solleva dall'incarico l'allenatore Massimo Carnevale

TERMOLI. Finisce male l'ultima domenica di novembre in casa giallorossa. Prima la contestazione dei tifosi, quindi lo scialbo pareggio in rimonta con la Civitanovese e quindi, dopo uno sketch in sala stampa, la società ha esonerato l'allenatore Massimo Carnevale.

«La Fcd Termoli Calcio 1920 comunica di aver sollevato Massimo Carnevale dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra.

Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro profuso svolto durante questo periodo in Giallorosso; a lui vanno i nostrii migliori auguri per il prosieguo di carriera.

Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra».