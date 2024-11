Luca Massimi debutta nella serie A 2024-2025: dirigerà Bologna-Venezia

TERMOLI. Arriva il debutto stagionale. Il designatore degli arbitri A.I.A., Gianluca Rocchi, ha designato per la prima volta nella stagione 2024/25 Luca Massimi, della sezione Aia di Termoli, per dirigere una gara di Serie A. Dopo alcune apparizioni nella massima serie come quarto uomo, finora aveva arbitrato solo in Serie B.

Dirigerà Bologna-Venezia, sabato 30 novembre alle 20.45, con gli assistenti Giallatini e Colarossi, IV uomo Santoro e in sala Var Ghersini e Mazzoleni.

Purtroppo, Luca ha pagato più del dovuto un errore commesso nel dicembre 2023 durante Frosinone-Torino. In quell’occasione, il Torino – squadra dell'editore di Rcs Urbano Cairo – risultò danneggiato da una decisione arbitrale, e questo scatenò un caso mediatico.

Ciò che appare ingiusto è che altri arbitri, con esperienza consolidata in Serie A, pur commettendo errori anche più gravi, non hanno subito trattamenti simili. Anzi, in alcuni casi sono stati premiati con designazioni prestigiose, invece di essere fermati per un turno.

Il ritorno di Luca Massimi a dirigere una partita di Serie A rappresenta, finalmente, un nuovo inizio. Va ricordato che si tratta di un arbitro molto bravo, che si è guadagnato ogni riconoscimento grazie al suo lavoro sul campo. Tuttavia, provenendo da una sezione di una piccola regione, non può contare su sponsor o appoggi altisonanti a livello nazionale. Questo rende il suo percorso più complicato rispetto ad altri colleghi, che spesso trovano meno ostacoli, sia mediatici che istituzionali.

A Luca Massimi vanno i nostri auguri per questo ritorno in Serie A. Siamo certi che continuerà a dimostrare il suo valore. In bocca al lupo al fischietto termolese!