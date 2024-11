Parità in campo: piccole calciatrici dell'Arcadia debuttano contro i "maschietti"

TERMOLI. Non ci sono confini di genere, ma solo passione.

L’Arcadia Termoli aggiunge un altro tassello al percorso iniziato appena un anno fa. Ieri a Difesa Grande ha esordito la prima squadra interamente femminile categoria Pulcini.

Le piccole calciatrici termolesi sono le uniche bimbe nel campionato molisano a giocare contro squadre interamente maschili.

Grande soddisfazione per la dirigenza che dopo le varie attività maschili, può vantare 3 squadre femminili, C1 regionale, l’under 15 e pulcini.

Le dichiarazioni della responsabile femminile Elena Bassani: «Siamo molto soddisfatti. Ma ovviamente non ci accontentiamo. L’obiettivo è quello di rendere tutto questo lavoro normale e non un’eccezione. Ringrazio mister Giampetraglia, grande il suo lavoro, i genitori che con pazienza ci supportano e la società che con tanti sacrifici crede in me e in tutto lo staff».

