Nicola Mancino è il nuovo allenatore del Termoli calcio 1920

TERMOLI. Dall'indiscrezione all'ufficializzazione. Nicola Mancino è il nuovo allenatore del Termoli calcio 1920.

Come avevamo preannunciato un paio di giorni fa, ecco il comunicato del Termoli Calcio 1920 che ufficializza l'arrivo sulla panchina della squadra giallorossa di Nicola Mancino: "Siamo lieti di annunciare la scelta di Nicola Mancino come nuovo tecnico della prima squadra. Dopo una gloriosa carriera da calciatore, con oltre 300, presenze tra i professionisti con le maglie di Napoli, Ternana, Foggia, Siracusa, Grosseto, Casertana e Andria tra le tante, Nicola ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore. Nei suoi primissimi anni in panchina è riuscito a raggiungere grandi traguardi con l’Aurora Alto Casertano, competendo sempre per la vetta della classifica nel campionato di Eccellenza e conquistando la vittoria di una Coppa Italia di Eccellenza. Benvenuto Mister! Buon lavoro".