Il Termoli 1920 rimonta la Fermana dopo aver sciupato un rigore

TERMOLI. Rimonta che dà morale in casa giallorossa, quella di oggi pomeriggio contro la Fermana, in trasferta.

Invertito il trend negativo degli ultimi tempi, almeno a livello di tempra.

Termoli sotto di due gol a Fermo a conclusione dei primi 45 minuti. Incontro vibrante da entrambe le parti ma la Fermana ha quel qualcosa in più nel motore e passa subito al 12' con il gol di Bianchimano.

Ghiotta l'occasione per pareggiare per l'undici di Mancino, oggi al debutto sulla panchina del Termoli, a metà primo tempo quando Puntoriere viene atterrato in area. Dagli undici metri si presenta ancora Puntoriere che prova a piazzarla a mezz'altezza alla destra di Perri che tuttavia si distende e riesce a deviare in corner. La Fermana raddoppia poi al 38' con Bianchimano che sigla la doppietta di giornata. 2-0 e tutti negli spogliatoi. Termoli orfano per infortuni vari di Cannavaro, Tribelli e Tracchia. Diverse infine le occasioni per la Fermana per rendere più pesante il passivo al termine della prima frazione di gioco.

Nella ripresa, l'undici di Mancino ha recuperato il doppio svantaggio.

Finisce 2-2 con la Fermana che nella ripresa rallenta in modo clamoroso mentre il Termoli alza il ritmo e al 57' accorcia le distanze grazie al gol di Ricci che risolve in mischia in area di rigore. Al 68' l'arbitro concede il secondo penalty di giornata ai giallorossi e questa volta dagli 11 metri si presenta Barone che non sbaglia anche se Perri intuisce la direzione del pallone che entra in rete per il gol del 2-2.

Al 90' il Termoli rimane anche in dieci per il rosso al Puntoriere, fallaccio a gambatesa a centrocampo nei confronti del capitano della Fermana Romizi.

L'arbitro concede poi 5 minuti di recupero e proprio allo scadere la Fermana sbaglia in mischia il gol del 3-2. Mancino debutta quindi con un pareggio sulla panchina del Termoli che non cambia di una virgola la sua posizione in classifica.