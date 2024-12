In campo 500 volte come assistente (e arbitro): che forza Daniela D'Onofrio

TERMOLI. Sono 500 le partite che con quella di oggi hanno visto in campo Daniela D'Onofrio, prima arbitro e ora assistente.

Daniela da qualche tempo vive e lavora nel Trentino Alto Adige, ma la sua passione iniziata con la sezione Aia di Termoli prosegue anche al Nord.

Arbitro dal 15 dicembre 2006 e assistente dal 2009, oggi, nella partita del campionato regionale del Trentino Alto Adige Arco- Alense, ha raggiunto solo da assistente tra eccellenza, promozione e serie D le 500 partite.

A questo punto non possiamo non fare come redazione i complimenti e le felicitazioni a Daniela per questo prestigioso traguardo raggiunto, con un augurio ulteriore visto la sua giovane età di spostare l'asticella sempre più in alto.