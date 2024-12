Game over al Termoli calcio 1920: Montaquila riconsegna il titolo sportivo al Comune

TERMOLI. Non è un fulmine a ciel sereno, ma dopo i segnali di risveglio di ieri pomeriggio contro la Fermana, si "arresta" il progetto del Termoli calcio 1920. Comunicazione drastica, quella della proprietà, che fa capo all'imprenditore Flaviano Montaquila.

«A seguito di una profonda riflessione effettuata con tutte le componenti organizzative appartenenti a questa gestione, la scrivente società ha maturato la decisione di interrompere il progetto calcistico nella Città di Termoli.

Nonostante le nostre numerose rimostranze sulle palesi carenze infrastrutturali legate tanto ad interventi essenziali allo Stadio ”Gino Cannarsa”, quanto alla totale assenza di un campo di allenamento, questa gestione deve prendere atto che sussiste una totale assenza di interessamento, a qualsiasi livello, da parte dell’intera amministrazione comunale; a ciò va aggiunta, fatte le dovute eccezioni, anche la totale indifferenza delle realtà economiche locali, poco interessate ad investimenti “poco fruttiferi”.

Tali condizioni, hanno comportato il venir mento dei presupposti essenziali e necessari per continuare a condurre una gestione tecnica che sia davvero coerente con le idee e le aspirazioni societarie; a tal proposito “affidiamo” il titolo sportivo e l’intera gestione societaria nelle mani dell’Amministrazione comunale, invitando cortesemente la stessa e, in particolare, il sindaco, al reperimento di imprenditori, investitori o, più in generale, soggetti interessati alla gestione della presente società sportiva.

Avete ragione: il Termoli a Termoli, ma soprattutto in mano ai Termolesi».

In un post si specifica che non ci sarà nessuna vendita, ma il titolo sportivo viene riconsegnato gratuitamente.