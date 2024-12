La vicenda giallorossa "intriga" anche gli ambienti della Samb, che succederà domenica?

TERMOLI. Riflettori accesi sul Termoli calcio 1920 non solo sulla costa molisana, ma anche su quella marchigiana, in vista del match di domenica prossima contro la Sambenedettese.

Perché non è certo che la squadra si presenterà in campo e la stampa locale che segue la Samb si sta occupando della vicenda societaria.

Come avevamo ampiamente previsto, appena la dirigenza ha emesso il comunicato di disimpegno dal Termoli Calcio 1920, riconsegnando (almeno a parole) il titolo sportivo al sindaco, è subito emerso un punto critico.

Infatti, ad oggi, il sindaco non ha nulla di concreto in mano.

Questo perché la prassi ufficiale richiede che il passaggio venga prima notificato alla Federazione, la quale deve ratificarlo. Solo successivamente, e in maniera formale, sarà possibile consegnare un documento che certifichi il disimpegno del club e la restituzione del titolo. In assenza di questi passaggi, tutto ciò rimane solo aria fritta.

Tuttavia, una cosa appare sempre più chiara: molti giocatori rappresentativi hanno già lasciato la squadra e altri sembrano pronti a seguirli. Questo porta a un epilogo che era ormai prevedibile. Domenica, la Sambenedettese verrà a Termoli per una "gita di piacere" e, senza alcuna fatica, porterà a casa tre punti, avanzando così verso la vittoria del campionato. A complicare la situazione, oltre alla sconfitta a tavolino, arriverà anche un punto di penalizzazione.

E se le diserzioni dovessero raggiungere quota tre partite consecutive, scatterebbe l'esclusione automatica dal campionato, con conseguente falsamento della competizione sia per chi ambisce ai vertici che per chi lotta per evitare la retrocessione.

Tutto questo è vergognoso e inaccettabile. Mai avremmo immaginato un finale così triste e inverecondo. Il calcio, ormai, non è più uno sport, ma un giocattolo nelle mani di pochi che, quando non rende più come desiderato, lo buttano via, rompendolo senza alcuna remora, proprio come fanno i bambini con i loro giochi. Game over: il "Cannarsa" è destinato a diventare una solitaria e triste cattedrale nel deserto. Tuttavia, c’è una speranza: se si completano rapidamente i passaggi burocratici e si consegnano le carte federali all’amministrazione comunale, potrebbe emergere qualcuno con intenzioni serie per salvare il Termoli Calcio. Questa volta, la salvezza potrebbe arrivare da Termoli stessa, a "km zero", senza dover cercare aiuti esterni (pur non avendo nulla contro i forestieri). I migliori anni della nostra storia calcistica, dopotutto, sono stati quelli in cui il Termoli Calcio era davvero dei termolesi.

E, onestamente, poco importa se dovremo ripartire dai campionati regionali: l'importante è guardarci negli occhi, capirci senza bisogno di parole, e tornare a vivere il calcio con passione e orgoglio tutto termolese.

L’auspicio è che arrivi chi possa prendersi questo onere, portando a termine la stagione e avviando un nuovo progetto anche se questo avvenga tra mille difficoltà.

Lasciare in mezzo al guado la barca e fuggire dalle proprie responsabilità non è una cosa esaltante, la coerenza è materia seria, venirne meno non va bene.