Termoli calcio, verso match a porte chiuse con la Samb: sulla società si muove una cordata locale

TERMOLI. I riflettori del Girone F della serie D sono tutti accesi sullo stadio Cannarsa, per capire cosa avverrà domenica prossima, 8 dicembre, quando in arrivo ci sarebbe la corazzata rossoblù della Sambenedettese.

Non solo la stampa marchigiana, oramai, ma l’interesse di tutti i sodalizi che partecipano al campionato è mirato a capire se i giallorossi scenderanno in campo, c’è chi sulla stampa non molisana si spinge a preconizzare: "Samb: si va verso lo 0-3 a tavolino a Termoli -- al momento nessuna novità in Molise: salvo sorprese, i giallorossi domenica non ci saranno. La capolista dovrà comunque presentarsi allo stadio Cannarsa” (VeraTv).

In questo senso, nelle ultime ore, si ventila l'ipotesi di un incontro a porte chiuse tra la Samb e i giallorossi, che scenderebbero in campo nella 15esima giornata, col Termoli calcio 1920 che vanta 14 punti ed è in piena zona play-out al momento e reduce dal debutto del nuovo allenatore, Nicola Mancino a Fermo.

Trova conferma l'indiscrezione riguardo all'interesse di una cordata locale di imprenditori, a “guida forte”, che prenderebbe in mano le redini della società, garantendo la continuità e una nuova programmazione.

Il periodo natalizio prevede una sosta di due settimane, tra il 22 dicembre, ultimo impegno del 2024 e il 5 gennaio, potrebbe essere l’occasione giusta per “sistemare” la vicenda, ma occorrerebbe arrivarci, senza sconfitte a tavolino, che oltretutto macchiano la partecipazione al campionato.

Com’è noto, i due comunicati ufficiali della società hanno manifestato prima la volontà di restituire il titolo sportivo e poi – dopo la replica del sindaco - le modalità con cui avverrebbe, ma i tempi potrebbero essere più brevi.