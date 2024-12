Termoli calcio 1920-Sambenedettese si giocherà a porte chiuse

TERMOLI. Tanto tuonò che piovve, oppure la montagna ha partorito un topolino. Possiamo citarne tanti di proverbi, ma l’unica cosa positiva in questo bailamme di situazioni al limite del paradosso è che, alla fine, si è fatta una scelta intelligente: scongiurare il 3-0 a tavolino e il possibile punto di penalizzazione in classifica per la rinuncia a giocare la partita.

Fino a venerdì mattina inoltrata, le sensazioni erano che si sarebbe andati verso una "non partita".

Poi, evidentemente, qualcuno ha deciso di fare finalmente dei passi sensati. Un conto è perdere senza giocare, cosa che minerebbe l’immagine stessa del club, un altro conto è perdere regolarmente sul campo.

Detto questo, alla fine si giocherà a porte chiuse la gara tra Termoli e Sambenedettese. In condizioni normali, e non caotiche come queste, sarebbe stata per il Cannarsa la partita più importante del campionato, soprattutto per il super incasso che avrebbe generato, visto che dalla città della Riviera delle Palme sarebbero arrivati in moltissimi tifosi. Invece, si giocherà comunque: 16 giocatori sono stati convocati e, tra questi, ci saranno Pietro Sicignano e Maryan Hutsol, che risultano ancora tesserati per il Termoli. Inoltre, ci dicono che in panchina, come allenatore, sarà presente il preparatore dei portieri Marco Nicodemo.

Con quale motivazione e determinazione lo faranno, lo vedremo sul campo contro la squadra che sta dominando il campionato. Anche con la formazione completa sarebbe stata un’impresa ardua tenere testa alla Sambenedettese. Tuttavia, l’unico aspetto positivo di queste vicissitudini, decisamente spiacevoli, è che scendendo in campo – indipendentemente dal risultato – si evitano penalizzazioni e sanzioni Figc. Alla fine, barlumi di buonsenso ci sono stati.

La prossima settimana sono previsti incontri tra la proprietà uscente, che ha deciso di sotterrare l’ascia di guerra, e i possibili nuovi proprietari. Grazie a questo dialogo, è stato possibile confermare lo svolgimento regolare della partita. Come già anticipato nei giorni scorsi, una cordata di imprenditori locali è pronta a scendere in campo per rilevare la squadra. Non appena saranno completate tutte le pratiche ufficiali con la Lega e l’Agenzia delle Entrate – passaggi fondamentali – si potrà consegnare il cosiddetto titolo all’Amministrazione.

Quest’ultima, a sua volta, consegnerà i documenti ai nuovi proprietari subentranti. Si tratta di una prassi con tempi tecnici prestabiliti.

Dalla settimana prossima, probabilmente, vedremo facce nuove, o magari rivedremo volti già noti nel passato della dirigenza giallorossa. Con buona pace di chi aveva già cantato il De Profundis per il Termoli Calcio, dovrà ancora aspettare. L’importante, ora, è chiudere al più presto questa trattativa, così da poterci dedicare, noi termolesi, al nostro amato calcio, anima e corpo. Sappiamo che coloro che intendono subentrare sono pronti a farlo, ma dobbiamo pazientare per i tempi tecnici necessari.