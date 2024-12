Zona Cesarini fatale ai giallorossi, ma che Termoli 1920 contro la capolista Samb

TERMOLI. In panchina l'allenatore Marco Nicodemo, che ha sostituito Nicola Mancino dopo appena un turno, dopo l'esonero di Massimo Carnevale, il Termoli calcio riceve allo stadio Cannarsa la Sambenedettese, a porte chiuse - per le note vicende societarie, che non hanno permesso di finalizzare la burocrazia sull'ordine pubblico - e dopo aver dato battaglia ed essere passata in vantaggio, subisce il ritorno dei marchigiani, perdendo in pieno recupero.

Nel primo tempo i giallorossi sorprendono la Sambenedettese - ricordiamo capolista del girone F di serie D - con una prestazione solida e inattesa. La squadra giallorossa, nonostante l'assenza di Sicignano in difesa, ha trovato in Hutsol un leader affidabile e in Palombo un portiere attento e sempre vigile. La Sambenedettese, pur cercando di imporre il proprio gioco, si è scontrata ripetutamente contro il muro difensivo del Termoli, senza riuscire a creare vere e proprie occasioni pericolose.

Della squadra pre mercato invernale restano ormai solo una decina di elementi, tra titolari e riserve. Tuttavia, i pessimisti che pronosticavano un diluvio di gol a favore della Samb sono rimasti delusi. Il primo tempo si è concluso con uno 0-0 giusto e un Termoli ben organizzato.

Alla ripresa del gioco, il Termoli ha continuato a mantenere alta la concentrazione e a non concedere nulla agli avversari. Al 4° minuto, l'impresa si è concretizzata con un gol straordinario di Ricci, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi locali.

Al 22' della ripresa Moretti di testa pareggia su calcio d'angolo. I giallorossi sfiorano il raddoppio al 35': Colarelli recuperare un pallone velenoso a centrocampo e s'invola tutto solo, ma all'ultimo metro viene fermato vicino alla porta,

A risultare fatale al Termoli calcio 1920 è la zona Cesarini, nel secondo minuto di recupero sui sei extralarge decretati al Cannarsa - visto l'andamento della frazione di gioco conclusiva - la Samb segna con Zini ed espugna la piazza giallorossa col 2-1 finale. Resta il rammarico, dopo una buona prova fornita da chi è sceso in campo.

