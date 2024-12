Termoli calcio verso la svolta, intanto sulla panchina è atteso Andrea Mosconi

TERMOLI. Termoli calcio 1920 prossimo al cambio di proprietà.

Secondo indiscrezioni, un incontro preliminare tra le parti coinvolte nella gestione della squadra sembra aver imboccato una strada verso una soluzione positiva. Le parti si sono lasciate con l’intento di rivedersi giovedì. Nel frattempo, quattro imprenditori sarebbero interessati a subentrare alla gestione attuale di Montaquila.

Un altro aspetto significativo riguarda la guida tecnica della squadra. Domani mattina, salvo imprevisti (al 99%), il nuovo allenatore dovrebbe dirigere il primo allenamento dei ragazzi a Termoli.

Il mister scelto dal direttore sportivo Pinuccio De Filippis è Andrea Mosconi, già presente in tribuna al "Cannarsa" la scorsa domenica.

Nel frattempo, De Filippis sta lavorando per rafforzare la rosa, indebolita dalle recenti partenze di alcuni giocatori che hanno preferito cambiare aria a causa della situazione societaria. Tra le voci che circolano, tutte ancora da confermare, pare che il direttore sportivo stia tentando di convincere Puntoriere a tornare sui suoi passi e rientrare a Termoli.

In sintesi, tutto sembra procedere in maniera positiva dopo l'accordo preliminare di questa mattina. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, le parti si incontreranno nuovamente giovedì. In quella data potrebbe arrivare la tanto attesa “fumata bianca” o, quantomeno, un passo decisivo verso la soluzione definitiva.