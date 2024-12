Daniele Orsato riceverà giovedì sera a Termoli il premio "Daniele Rettino"

TERMOLI. Rinviato a giovedì 19 dicembre l'appuntamento speciale in programma domani sera.

Un evento riservato a un personaggio che ha raggiunto la vetta mondiale nel mondo arbitrale.

Giovedì 19 dicembre, infatti, alle ore 17:30, presso l'Auditorium del Comune di Termoli in via Elba (sopra il supermercato PAM), si terrà un evento straordinario che vedrà come protagonista Daniele Orsato, ex arbitro internazionale di grande prestigio.

Daniele Orsato è stato eletto miglior arbitro al mondo nel 2020 dall’Iffhs (International Federation of Football History & Statistics) e vanta un'impressionante carriera, con 289 gare dirette in Serie A, che lo collocano al secondo posto assoluto nella storia del massimo campionato italiano.

Durante l’incontro, l’ex arbitro condividerà la sua esperienza unica sui campi di calcio di tutto il mondo, rivelando aneddoti, curiosità e aspetti poco conosciuti del suo ruolo, oltre a parlare delle sfide e delle emozioni vissute in carriera.

La serata culminerà con la consegna del prestigioso Premio "Daniele Rettino", assegnato dalla sezione di Termoli a Daniele Orsato nel giugno 2024 per il suo contributo straordinario al mondo del calcio e dell’arbitraggio.

Un appuntamento da non perdere per appassionati di sport, arbitri, dirigenti, tifosi e tutti coloro che desiderano approfondire il mondo del calcio da una prospettiva diversa.

L’ingresso è libero e aperto al pubblico fino a esaurimento posti. Non mancate!

A fare gli onori di casa ci saranno il presidente dell’associazione “Rettino” Paolo Rettino, il presidente della sezione Aia di Termoli appena rieletto Luca Tagarelli, Il sindaco della Città di Termoli Nicola Antonio Balice, il Vice sindaco Michele Barile. Il presidente Cral Molise Andrea Nasillo, il presidente Figc Molise Piero Di Cristinzi, il presidente Avis Termoli Pasquale Spagnuolo.