Passione nerazzurra, da Montenero di Bisaccia a San Siro

MONTENERO DI BISACCIA. Da Montenero di Bisaccia a Milano, stadio Giuseppe Meazza di San Siro, 1.300 km di puro amore.

Continuano i festeggiamenti dell'Interclub Monteneroazzurra per il ventesimo anniversario. Dopo il grande successo dell'evento "A cena con Marco Materazzi", l'Inter club di Montenero di Bisaccia è stata premiata dal Centro Coordinamento Interclub nel pre partita di Inter-Parma (3-1) del 6-12-2024.

Il club nerazzurro di Montenero vanta circa 200 soci provenienti non solo dalla cittadina locale ma anche da paesi limitrofi come: Mafalda, Tavenna, San Salvo, Montefalcone nel Sannio, San Felice, Furci, Vasto, Fossacesia e Lanciano.

Il presidente Mariano D. e Il presidente onorario Gianni T. Sono stati accolti dalla presenza delle giocatrici della Inter women (partecipante al campionato di serie a femminile) Lisa Alborghetti (difensore) e Jasmin Mansaray (finlandese, ruolo difensore) che hanno consegnato la maglietta celebrativa per il 20° anniversario.

Oltre alla premiazione, l'Interclub ha avuto l'occasione di poter partecipare a delle attività dedicate ai soci.

Con Antonio D.P., socio Senior, nel ruolo di sbandieratore, attività che si svolge dall'ingresso in campo delle squadre al fischio iniziale, sbandierando la bandiera dell'Inter.

Mentre Manuel. L., socio junior, ha avuto l'occasione di incontrare i propri beniamini all'arrivo della squadra al Meazza attraverso il batticinque nel tunnel che conduce dal garage dello stadio agli spogliatoi.

Nel ruolo di alfiere Bruno F., ha esposto come da tradizione nelle partite casalinghe, il nostro striscione "Monteneroazzurra".

L'Inter club è partito alla volta di Milano con la presenza di oltre 45 soci che hanno affrontato il lungo viaggio in autobus per partecipare alla grande festa. Essere socio Inter club è come fare parte di una grande famiglia.