Il Termoli calcio espugna il campo dell'Atletico Ascoli, grande vittoria giallorossa

TERMOLI. Il nuovo Termoli calcio 1920 espugna Ascoli: vittoria di carattere sul campo dell'Atletico.

Il Termoli Calcio si impone con un prezioso 2-1 in trasferta sul difficile campo dell'Atletico Ascoli, seconda forza del campionato. Un debutto vincente per il nuovo tecnico Andrea Mosconi, subentrato a Massimo Canavale dopo giorni turbolenti in casa giallorossa.

In campo, spazio ai nuovi innesti: i centrocampisti Federico Biaggi e Abdoul Diahkate, oltre all’esterno Andrea Zammarchi, schierato dal primo minuto. Ed è proprio Zammarchi, al 10', a portare in vantaggio i giallorossi con un tiro a incrociare di pregevole fattura che supera il portiere Galbiati, concretizzando al meglio una ripartenza rapida.

I marchigiani cercano il pareggio e al 37' ottengono un rigore per un fallo in area di Allegretti su Scimia. Tuttavia, il portiere del Termoli, Palombo, si supera neutralizzando il tiro dagli undici metri di Maio, mantenendo il risultato sull’1-0 e dando una scossa di fiducia ai suoi compagni.

La ripresa si apre con il Termoli ancora avanti, ma al 50' l’Atletico Ascoli trova un nuovo penalty, questa volta per un tocco di mano di un difensore giallorosso. Minicucci non sbaglia e riporta il risultato in parità.

Ma il Termoli di mister Mosconi non è venuto ad Ascoli per accontentarsi: al 61' arriva il capolavoro di giornata. Colarelli si incarica di battere una punizione dai 25 metri e disegna una traiettoria perfetta che si infila alle spalle di Galbiati, lasciando il portiere immobile. Un gol da applausi che vale il nuovo vantaggio per i molisani.

Nel finale, i giallorossi stringono i denti e difendono con grinta il risultato, respingendo con ordine il forcing dell'Atletico Ascoli. Nonostante una panchina corta e poche opzioni per i cambi, il Termoli ha dimostrato grande compattezza, portando a casa tre punti fondamentali.

Una vittoria dal sapore speciale, che replica lo stesso risultato ottenuto la scorsa stagione sul campo di Ascoli, ma che questa volta assume un valore ancora maggiore per il contesto difficile e per la voglia di rilanciarsi nel campionato. Ora, con il passaggio di proprietà del club alle porte, si respira un’aria nuova: il Termoli non solo vuole salvarsi, ma intende dimostrare di poter dire la sua in questo torneo.

Bravi ragazzi! Questa è la strada giusta.

