"Il Vento in Faccia", Sebino Nela ospite del Roma Club Larino

LARINO. Venerdì 20 dicembre il Roma Club Larino ospiterà il grande campione, ex calciatore della Roma e della Nazionale Italiana, Sebino Nela.

Nato a Rapallo il 13 marzo 1961, ha esordito nella massima serie con la maglia giallorossa a 20 anni, il 13 settembre 1981; con la squadra capitolina, negli undici anni di permanenza, ha vinto uno scudetto e tre Coppe Italia, legandosi per sempre con l’ambiente e la tifoseria romanista, dalla quale è stato molto apprezzato anche per via del suo forte temperamento.

Nela presenterà a Larino il suo libro “Il Vento in Faccia”. Saranno ripercorsi i momenti salienti della sua carriera calcistica, ma sarà soprattutto l’occasione per conoscere ed apprezzare “oltre la maglia” e fuori dal campo Sebastiano, l’uomo che con tenacia ha combattuto e vinto difficili battaglie della vita. Appuntamento, dunque, a venerdì 20 dicembre, presso il Palazzo Ducale di Larino, a partire dalle ore 17.30.

A seguire, per chi lo desidera, è previsto il classico rito del “firmacopie”.