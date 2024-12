Termoli calcio 1920 al lavoro in attesa del closing e delle nuove sfide

TERMOLI. Termoli calcio 1920 verso la svolta, squadra al lavoro in attesa del closing e delle nuove sfide.

Ieri pomeriggio, agli ordini di mister Mosconi, i giallorossi hanno ripreso gli allenamenti dopo aver smaltito, con giustificata serenità, la bella vittoria contro l’Ascoli. Nel frattempo, si attende l’ufficialità del passaggio di proprietà tra la vecchia dirigenza uscente e quella nuova entrante: il closing sembra ormai imminente, e potrebbe essere formalizzato mentre scriviamo.

Intanto, la squadra si è ritrovata al “Cannarsa” per preparare la sfida contro la Recanatese, che – come già annunciato – si giocherà sabato pomeriggio in anticipo alle ore 14:40, secondo accordi presi tra le società in passato. Le prossime due partite, che chiuderanno il 2024, sono rispettivamente contro la Recanatese (ultima giornata d’andata) e contro il Notaresco (prima giornata di ritorno).

Sabato 21 dicembre, al “Cannarsa”, arriveranno i giallorossi della Recanatese, una squadra ambiziosa che punta a portare via punti importanti. Tra le loro fila spiccano tre grandi ex del Termoli: i giocatori D’Angelo e Spagna, oltre al direttore sportivo Josè Cianni, protagonisti della splendida stagione 2013-14 in giallorosso.

Sul fronte mercato, ci sono movimenti significativi in casa Termoli. Dopo gli arrivi di Federico Biaggi, Abdoul Lahat Diakhate e Andrea Zammarchi (autore del primo gol ad Ascoli), ieri si è aggregato alla squadra anche Sekou Camara, che ha già definito il suo contratto ed è a disposizione di Mosconi. Inoltre, è stato presentato un nuovo innesto: Salvatore Marrone, classe 2001, esterno sinistro nato in Germania ma di nazionalità rumena. Marrone, che non ha mai giocato in Italia, ha iniziato la stagione con la squadra rumena di Serie B, Selimbar.

E non finisce qui. Sono attesi ulteriori rinforzi, soprattutto un paio di attaccanti per dare maggiore peso e sostanza a un reparto offensivo indebolito dalle recenti partenze di Puntoriere e Barone. Il direttore generale De Filippis è al lavoro per accontentare le richieste di mister Mosconi. Tuttavia, la priorità resta il closing: una volta ufficializzato, si apriranno nuove opportunità per il futuro del Termoli, che sta già iniziando a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.