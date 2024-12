Sabato l'anticipo della serie D, per Termoli 1920-Recanatese l'appello a tornare allo stadio

TERMOLI. Il Termoli anticipa a domani, sabato 21 dicembre, la sua gara di campionato, uno scontro diretto per la salvezza contro la Recanatese, retrocessa dalla Serie C.

La squadra giallorossa si presenta con un ritrovato entusiasmo, grazie al recente cambio societario ormai prossimo alla formalizzazione. Mancano solo i dettagli per mettere tutto nero su bianco, un passo che ha già portato serenità e ottimismo nell'ambiente, dopo settimane difficili per tutti.

La vittoria in trasferta di sette giorni fa contro l'Ascoli ha ridato slancio alla squadra, che sta iniziando a prendere forma anche sul fronte del mercato. Sono già operativi gli innesti di Zammarchi, Diakhatè e Biaggi, mentre i nuovi arrivati Camara, Traini e Marrone sono pronti a essere schierati da mister Mosconi, anch'egli una novità.

La Recanatese, dal canto suo, vuole uscire al più presto dalle zone pericolose della classifica. La squadra arriva al Cannarsa forte della vittoria nel derby marchigiano di domenica scorsa e decisa a confermarsi contro il Termoli. Anche loro, come il Termoli, stanno affrontando un mercato movimentato: quattro giocatori hanno rescisso il contratto, ma sono stati già sostituiti. Tra i nuovi arrivi, spiccano il portiere Mascolo, classe 2002, già in passato tra i pali della Recanatese, e l'attaccante Pierfederici, oltre ad altri nomi in via di definizione.

Nella Recanatese militano inoltre ex illustri del Termoli targato Nicola Cesare (stagione 2013/2014, allenatore Mimmo Giacomarro): Massimo D’Angelo (classe 1999, ala sinistra), Stefano Spagna (classe 1991, attaccante) e José Cianni, oggi direttore tecnico della società.

Tutti questi elementi contribuiscono a rendere la partita di sabato molto equilibrata. Al Cannarsa la vittoria manca dal turno infrasettimanale contro l’Ancona, quando il Termoli si impose per 4-0. È quindi fondamentale ottenere 6 punti nelle prossime due gare casalinghe: contro la Recanatese e, il 5 gennaio, nella prima di ritorno contro il Notaresco.

A tal proposito, la società informa che per la gara di sabato il biglietto sarà disponibile a un prezzo unico di 10 euro, con ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni. È un’occasione per tornare a riempire il Cannarsa e sostenere la squadra, perché anche i tifosi sono parte fondamentale della vittoria.

Torniamo allo stadio: il Termoli ha bisogno di tutti.