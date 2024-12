"Gettare solide basi per il futuro", la presentazione della nuova maglia del Termoli 2016

Nuova maglia Difesa Grande Termoli 2016: il presidente Emanuele Di Biase

TERMOLI. Nella giornata di ieri, venerdì 20 dicembre 2024, la società giallorossa Difesa Grande Termoli 2016 ha ufficialmente presentato alla stampa la nuova divisa da gara. L’evento si è svolto presso la sede del main sponsor CoElGe, situata nella zona industriale di Termoli.





Durante l’incontro è stato illustrato il progetto di collaborazione tra il club e la CoElGe, azienda molisana fondata dal signor Pierfrancesco Pistilli, leader nel settore dell’impiantistica industriale con attività sia a livello nazionale che internazionale. Questo sodalizio mira a promuovere i valori dello sport, sostenere la crescita dei giovani calciatori locali e porre un’attenzione particolare all’inclusione sociale.





Alla presentazione hanno partecipato i vertici societari del Difesa Grande Termoli 2016, tra cui il presidente Emanuele Di Biase, il padre fondatore del club, Nunzio Cucoro, e l’Avv. Francesco Caruso. Al loro fianco, il presidente della CoElGe, Pierfrancesco Pistilli, ha esposto con entusiasmo un progetto ambizioso e proiettato verso il futuro.

Il progetto punta a costruire una realtà solida, radicata nel territorio, composta da persone di origini termolesi o da chi ha acquisito un forte legame con la città. Sebbene i risultati sportivi potrebbero non arrivare immediatamente, l’obiettivo è lavorare con impegno e lungimiranza per ottenere successi nel lungo periodo. Come evidenziato durante l’evento, l’entusiasmo e la collaborazione sono fondamentali per realizzare progetti duraturi, sia nel calcio che nella vita. La nuova divisa, interamente nera, è stata accolta con entusiasmo dai presenti. Elegante e dal design moderno, simboleggia l’unione tra tradizione e innovazione, valori che caratterizzano sia il club che il main sponsor.Il linguaggio condiviso da tutti i protagonisti – dai dirigenti del Difesa Grande Termoli 2016 ai rappresentanti della CoElGe. – è stato chiaro: "Gettare solide basi per il futuro". In particolare, si è sottolineato l'importanza di formare giovani talenti, creando un ambiente sportivo che sia non solo competitivo, ma anche educativo e inclusivo.





L’accoppiata Difesa Grande Termoli 2016 - CoElGe, si presenta come una partnership vincente. Grazie alla solidità e alle esperienze maturate nel tempo, il progetto ha tutti gli ingredienti per diventare un modello da seguire nel panorama calcistico regionale e oltre.Come è stato detto durante la presentazione, nel calcio – così come nella vita – chi vive di voli pindarici non ha un futuro duraturo. Al contrario, quando ci sono entusiasmo, collaborazione e una visione ben definita, i risultati arrivano, magari non subito, ma in modo solido e tangibile.

