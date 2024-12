Svarione difensivo costa la sconfitta al Termoli calcio 1920

TERMOLI. Uno svarione difensivo costa al Termoli calcio 1920 la sconfitta interna contro la Recanati, nell'anticipo di oggi pomeriggio allo stadio Cannarsa, 0-1 il risultato finale a favore degli ospiti.

Anticipo del Girone F della Serie D al "Cannarsa" di Termoli: scontro diretto per la salvezza tra i giallorossi di Termoli e quelli di Recanati. Entrambe le squadre, a quota 17 punti e al quartultimo posto, si giocano molto in questa partita. I padroni di casa scendono in campo con la divisa bianca, mentre i marchigiani indossano un completo nero.

Agli ordini del signor Collazzo di Casarano, la gara inizia in modo molto prudente da entrambe le parti. Al 3°, uno degli ex di turno, D'Angelo, viene ammonito per simulazione in area: chiedeva un rigore inesistente. Da lì in poi, il match regala solo molta noia, fino al 33°, quando l'equilibrio viene spezzato da un intervento maldestro di Esposito su un altro ex, Spagna, in area di rigore. L'arbitro, a due passi, non può che indicare il dischetto.

Dal dischetto si presenta D'Angelo, accolto da una pioggia di fischi dai suoi ex tifosi. La sua esecuzione è tutt'altro che impeccabile, e come accaduto ad Ascoli, Palombo si supera, intuendo la traiettoria e bloccando a terra. Il risultato rimane fermo sullo 0-0, e le squadre rientrano negli spogliatoi per l'intervallo.

Nella ripresa, nei primi dieci minuti, sembra ricalcare la noia del primo tempo, ma la difesa termolese riesce a risvegliarla con una clamorosa frittata collettiva davanti alla porta. All'11', Alfieri ne approfitta e insacca lo 0-1. Il Termoli prova a reagire, ma la reazione è sterile. Anzi, al 33' perde un pallone velenoso a centrocampo: due avversari si involano e arrivano soli davanti a Palombo. Uno dei due tenta il tiro, ma per fortuna del Termoli il pallone si stampa sull'esterno della rete".

Al 40’, il Termoli Calcio ha un’occasione d’oro per pareggiare: Colarelli, servito sventatamente da un avversario, si ritrova solo davanti al portiere ospite. Da pochi passi tenta il tiro, ma il pallone finisce sull’esterno della rete. Il Termoli esce mestamente sconfitto in una partita cruciale per la classifica. La Recanatese ringrazia, incassa e porta a casa tre punti preziosi. Per il Termoli, in particolare per i nuovi arrivati, c’è ancora molto lavoro da fare. Un Natale di tristezza aleggia su casa Termoli.

Galleria fotografica