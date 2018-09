Pronto riscatto del Città di Termoli che ha portato in panchina Paolo Di Lena

TERMOLI. Pronto e secco riscatto del Città di Termoli, che diciamolo subito, non era dispiaciuto nemmeno all'esordio domenica scorsa in casa contro i Tre Pini Matese, che seppur perdendo alla fine anche il pareggio era sembrato un risultato molto stretto per i termolesi .

Ieri 16 settembre a casa del Pietramontecorvino pronto riscatto a suon di gol 0 - 3 la vittoria , ma quel che più colpisce è che la squadra è scesa in campo con ben 5 under, Camponesco (2000) ,Traino ( 2000), D'Ausilio (2001) , Budano (2001) , Baldassarre (2000).

Due di loro hanno firmato i gol della tripletta, l'altro una firma d'autore del bomber Mallardo, ma la partita poteva finire anche con un risultato più corposo se solo lo stesso Mallardo e l'argentino Cotello non si fossero letteralmente divorati due ghiottissime occasioni .

Riscatto quindi completato ed ora si cerca l'impresa mercoledì alle 15, in coppa Italia regionale contro il Roseto .

Per la cronaca da venerdì sulla panchina del Città di Termoli siede come allenatore Paolo Di Lena che ha preso il posto di Capoccione che è durato solo pochi giorni, Paolo quindi torna in campo dopo qualche anno di assenza.

Buon lavoro a lui e se il buon giorno si vede dal mattino …