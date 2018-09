Città di Termoli, a disposizione di mister Di Lena anche il figlio d'arte Pasculli

TERMOLI. Questo pomeriggio, allo stadio "Cannarsa" di Termoli, si gioca per il primato nel raggruppamento B della coppa Italia dilettantistica fase regionale. In campo alle ore 15.00 il Città di Termoli, con i suoi tre punti in classifica, incontra il Roseto, primo con 6 punti a punteggio pieno, ai quali per cementare il primo posto basterà un pari, mentre i termolesi dovranno anche attendere anche notizie dell'altra partita tra Comprensorio Vairano che è anch'esso a tre punti che se la vedrà contro il Trivento, che ormai non ha più nulla da chiedere a 0 punti.

La squadra Termolese è reduce da un corposo 0 a 3 di campionato contro il Pietramontecorvino, mettendo in luce alcuni under interessanti che hanno pure contribuito segnando due dei tre gol e sono D'Ausilio, davvero promettente, come anche Camponesco. Ma il neo allenatore Paolo Di Lena oggi potrà disporre anche di un altro under figlio d'arte Giammarco Pasculli, classe 98: il papà è stato il grande bomber del Lecce che vinse con l'Argentina i Mondiali del Messico nel 1986.