Giallorossi bloccati al Cannarsa 2-2 dal Roseto Val Fortore: addio alla Coppa Italia

TERMOLI. Inizio di stagione incerto per la società sportiva dilettantistica Città di Termoli, che dopo aver perso all’esordio in campionato, è stata eliminata anche in Coppa Italia.

Il Roseto Val Fortore ha imposto il 2-2 interno al Cannarsa che ha consolidato la formazione dauna al primo posto del girone e il secondo al Comprensorio Vairano, che ha liquidato il Trivento con un roboante 8-1.

Tutto accade nella ripresa, nel match degli adriatici, dopo un primo tempo soporifero con qualche azione sciupata dai giallorossi.

Il Roseto dopo un primo tempo non pervenuto. Ma come si sa nel calcio, nemmeno il tempo di risistemarsi sui gradoni ecco che il Roseto alla sua prima azione vera passa in vantaggio, che poi raddoppia per un calcio di rigore.

La squadra di Paolo Di Lena accusa il doppio ko e per alcuni minuti fatica a riprendersi, ma poi piano piano si scuote e comincia a macinare gioco e azioni ma proprio qui sta un po' il limite dei nostri, attaccano ma non sono concreti sotto porta.

Lo stesso bomber Mallardo è apparso abbastanza appannato, ma alla lunga i giallorossi vengono premiati prima con un calcio di rigore che s'infila proprio all'incrocio dei pali.

Nel finale una caparbia azione sulla fascia fa arrivare un pallone filtrante in area piccola e qui arriva prima di tutti De Rosa ed è 2-2.

A dire il vero, qualche secondo prima che l'arbitro fischiasse la fine, gli uomini di mister Di Lena hanno avuto la palla del match, ma l'hanno sprecata banalmente.

Così si chiude l'avventura in coppa per i termolesi e ora sotto con il campionato: domenica arriva la Frentania di Leo Tanga, amico carissimo di Paolo Di Lena, quindi amici contro.