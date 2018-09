«Roseto Val Fortore in campo e in gol con calciatore non tesserato»

TERMOLI. La società sportiva dilettantistica Città di Termoli, per bocca del presidente Marco Castelluccio, a margine della partita di Coppa Italia di ieri pomeriggio ha presentato ricorso: lo spiega lui stesso in una nota.

«Abbiamo preparato un ricorso da inoltrare alla Lega (Lnd, ndr) avverso la posizione irregolare del giocatore Antonio Troncone della società del Roseto, lo stesso ci risulta non tesserato.

Tra le altre cose questo giocatore ha segnato anche il gol del momentaneo 0-1.

Ai fini della qualificazione anche una nostra vittoria a tavolino per 3-0 non servirebbe, per via della differenza reti, ma il nostro ricorso è improntato sul fatto che la società del Roseto debba essere punita con l'esclusione dalla competizione stessa, per aver violato il regolamento in fatto di tesseramenti, poi se vogliamo pensare alla partita di mercoledì, lui ha segnato il primo gol e siccome non ci doveva essere in campo, magari la partita senza questo episodio poteva prendere un'altra piega».