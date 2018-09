I giallorossi giocano a poker, Frentania battuta 4-1

TERMOLI. Pronto riscatto della formazione del Città di Termoli che oggi pomeriggio al Cannarsa ha servito il poker alla Frentania di Leo Tanga, grande amico del mister giallorosso Paolo di Lena. Quest’ultimo per 90 minuti si dimentica della grande amicizia che corre tra loro due e manda in campo una squadra decisa a chiudere subito la pratica e così è stato.

Dopo pochi minuti dal fischio d'inizio si va sull’1-0 col bomber Mallardo, che ha segnato una doppietta. poi l’argentino Cotello e il giovanissimo Camponesco.

Insomma un ottimo Città di Termoli che ha fatto sua la gara giocando bene e senza tanti patimenti.

Il gol della squadra di Tanga è arrivato quando era sotto di due reti, su un’azione che arrivava dopo un gol annullato ai giallorossi e un rigore non dato. Contropiede e gol che rimetteva in partita, per poco comunque, gli ospiti perché il Città di Termoli oggi non era intenzionato a concedere nulla agli avversari.

Il 4–1 finale rende la classifica interessante, anche alla luce di alcuni risultati concomitanti.