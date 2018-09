Prima vittoria in campionato del Termoli 2016

PORTOCANNONE. Prima vittoria in campionato per il Termoli 2016, che ieri 24 settembre ha battuto in campo neutro a Portocannone, la Quattro Torri Chieuti, con il punteggio di 4 reti a 3, nella gara valida per la terza giornata della Promozione molisana.

In gol i marcatori Impicciatore, Del Grande e due reti fatte da Gabsi.

Termoli 2016, si porta al 7° posto a 4 punti.