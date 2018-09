Termoli 2016 contro la Santeliana, oggi 30 settembre allo Stadio Cannarsa

TERMOLI. Dopo la sconfitta alla prima giornata, per il Termoli 2016 c’è stato un pareggio e una vittoria, quella di domenica scorsa a Chieuti, ottenuta dopo un rocambolesco e divertente 3 - 4.

La Santeliana è a 3 punti in classifica, 1 punto sotto la squadra giallorossa, che invece è a 4, quindi uno scontro diretto che può permettere ai ragazzi di Matteo Zito in caso di vittoria di spiccare un bel balzo in avanti.

Dopo un inizio di stagione balbettante, ora sembra sia passato tutto e la squadra si esprime molto meglio, vincere sarebbe un bel viatico per gettare le premesse per un'ottima stagione, la Santeliana potrebbe essere l'avversario ideale per fare questo a cominciare da oggi.

La partita sarà giocata oggi 30 settembre allo Stadio Gino Cannarsa.