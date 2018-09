BOJANO. Bojano - Città Di Termoli, una gara di alta classifica attende la squadra termolese, i matesini con 9 punti sono al terzo posto in classifica, la squadra Giallorossa invece con 6 punti al quinto.

La vittoria di oggi, li porterebbe a raggiungere gli avversari odierni.

La squadra di Di Lena dopo una partenza incerta, sembra aver imboccato la strada giusta per poter disputare un’ottima stagione, la squadra infatti, comincia a rispondere positivamente ai comandi.

Oggi sarebbe fondamentale riuscire a riportare in riva all'Adriatico i 3 punti della vittoria, ma ovviamente la pensano allo stesso modo i giocatori di Bojano che certamente non vorranno farsi battere in casa davanti alla propria tifoseria.

Ricordando poi, gli antichi rancori campanilistici che sono esistiti in passato ogni volta che i matesini e i termolesi s'incontravano, è certo che i nostri ragazzi non si dovranno aspettare sul terreno di gioco bojanese “tappeti rossi” di benvenuto.

Sarà molto dura, ma non impossibile, Mallardo & company sanno esattamente cosa devono fare per vincere.