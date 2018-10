Il Termoli 2016 fa poker al Cannarsa contro la Santeliana

TERMOLI. Almeno una delle due formazioni calcistiche cittadine ha portato a casa pagnotta e tre punti nell'ultima domenica di settembre.

Il Termoli 2016 ha battuto con un rotondo 4-0 allo stadio Cannarsa la squadra del Santeliana, nell'ambito del torneo regionale di Promozione.

Il poker per i ragazzi di Matteo Zito è maturato grazie a un grande Impicciatore che realizza una tripletta di classe, il quarto gol è stato poi servito da Del Grande. Partita in pratica senza storia contro un avversario che ha palesato fin da subito difficoltà contro i termolesi, anzi se si va a vedere il quattro a zero è anche generoso.

Impicciatore ora è capocannoniere, davvero un tipo con il fiuto del gol quasi innato, sente l'odore della porta avversaria in un modo micidiale, davvero una bella scoperta non solo per il Termoli 2016 ma per tutti noi, in questo campionato se continua cosi alla squadra potrebbero aprirsi scenari interessanti.