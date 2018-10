Giallorossi sconfitti a Bojano, Castelluccio: noi danneggiati dalla direzione arbitrale

TERMOLI. Il Presidente del Città di Termoli, Marco Castelluccio, ieri pomeriggio alla fine della gara persa per 1-0 a Bojano contro la locale squadra di calcio, gara valevole per la quarta giornata del Campionato di Eccellenza molisano, era a dir poco furente non tanto per il risultato finale ma per il trattamento ricevuto dalla sua squadra da molte decisioni arbitrali davvero ostili.

«Le decisioni adottate dal direttore di gara a Bojano, il signor Domenico Petraglione - dice Castelluccio - sono figlie di altre già in passato prese a nostro danno dallo stesso direttore di gara, non sappiamo se la nostra squadra abbia commesso qualcosa di grave nei suoi confronti perché si possa giustificare tale comportamento contro di noi, ogni volta che ci dirige sembra sempre si voglia accanire contro la nostra squadra. Oggi a Bojano ci ha negato due calci di rigore netti dei quali uno segnalato anche dalla sua assistente donna e annullati due gol regolarissimi: andatevi a vedere le immagini, senza contare altre valutazioni a nostro danno; sui rigori sacrosanti si è giustificato dicendo che non li aveva visti nonostante la sua assistente ne abbia segnalato uno.

Tale signore ci ha diretto per questa stagione due partite, la prima in casa con il Tre Pini e oggi a Bojano e ci ha davvero danneggiato in modo esagerato tutte e due le volte annullandoci tutto quello che ha potuto.

La partita non è stata Bojano -Città di Termoli 1 -0, ma Petraglione - Città di Termoli 1-0. Per questo campionato ormai è stato già deciso a tavolino chi deve vincerlo e chi perderlo, sono indignato anzi diciamo che sono "nero" perché non si possono far vanificare tutti i nostri sforzi economici e quelli degli sponsor che ci danno una mano per decisione di un arbitro che in quattro partite di campionato dopo averci incontrato due volte ci ha già messi k.o. in modo palese. Io vi informo che ho già scritto una lettera di protesta e preclusione contro questo direttore di gara alla Lega e al Presidente Di Cristinzi dicendo a chiare lettere che non desidero più che questo arbitro venga ad arbitrare le nostre partite, perché nei nostri confronti ha già fatto danni irreparabili»

E "meno male" che siamo solo alla quarta giornata di campionato.