Derby tra Città di Termoli e il Real Guglionesi al Cannarsa

TERMOLI. Oggi pomeriggio, 7 ottobre, allo stadio Gino Cannarsa va in scena il derby tra Città di Termoli e il Real Guglionesi valevole per il campionato di Eccellenza.

Un derby che avrebbe potuto essere molto appetibile, ma gli ultimi risultati delle due squadre hanno annacquato un tantino l'entusiasmo, ma la partita di oggi potrebbe rilanciare le ambizioni di entrambi le compagini.

La squadra termolese esce fuori da una settimana turbolenta dopo la sconfitta immeritata di Bojano che ha letteralmente fatto infuriare il presidente Castelluccio, come abbiamo documentato in settimana contro la direzione arbitrale della gara bojanese, tanto da portare la società giallorossa a ricusarne in futuro la sua direzione per le partite della formazione termolese.

Tornando ad oggi contro il Real Guglionesi, che davvero nelle ultime settimane è piuttosto in difficoltà dalla sconfitta casalinga di sette giorni fa, quella di Termoli potrebbe rappresentare l'ultima spiaggia per non soccombere definitivamente.

Sarebbe bello avere un buon pubblico nella partita di oggi al Cannarsa, è pur sempre una partita con squadre molto vicine parlando di distanze chilometriche, spesso si sono viste partite agonisticamente di alto livello quando giallorossi e neroverdi si sono affrontati, un sano campanilismo c'è sempre stato tra le due squadre che magari si chiamavano con nomi diversi ma sempre espressioni delle due città erano, sarebbe bello e divertente rivedere oggi quella sana rivalità non solo sul terreno di gioco, ma anche sugli spalti – Notizia delle ultime ore la società termolese ha raggiunto un importante accordo sponsor, come partnership quest’anno ci sarà il pastificio “La Molisana”.

