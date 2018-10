Real Guglionesi espugna il Cannarsa: cala il tris contro i giallorossi

TERMOLI. Batosta in casa giallorossa nel derby del basso Molise del campionato regionale di Eccellenza, tra Città di Termoli e Real Guglionesi.

Un blitz corsaro al Cannarsa che fa volare i neroverdi e in pratica fa prendere una rivincita a Precali che oggi allena la squadra guglionesana, mentre negli scorsi anni era sulla panchina giallorossa.

L’1-3 comunque appare fin troppo esagerato nei confronti dei termolesi, se si pensa che fino alla mezz’ora della ripresa le sorti della gara erano ancora in equilibrio, poi disattenzioni fatali come quando l’arbitro non fischia un fallo al Termoli, i giocatori invece di non far ripartire in contropiede gli avversari, perdono tempo a protestare e per il Real Guglionesi è stato semplice andare indisturbato in gol.

Se andiamo a vedere, un tempo a testa, solo che nel secondo loro hanno sfruttato concretamente le occasioni che gli sono capitate a tiro.

Come ha detto il presidente a fine partita: «Questa sconfitta, seppur subita da polli, non cambia di una virgola i nostri programmi che sono sempre concentrati alla conquista dei playoff, certo però bisogna al più presto cambiare registro, sconfitte come quella di oggi non devono succedere più.

Intanto se il Città di Termoli di Paolo Di Lena sbanda paurosamente, il Real Guglionesi si rimette in carreggiata».