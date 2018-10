Vastogirardi troppo forte, Città di Termoli battuto 4-1

TERMOLI. Dopo il tris del Real Guglionesi, il poker del Vastogirardi. Gira male alla società Città di Termoli, che nella trasferta più impegnativa dell’anno, probabilmente, rimedia una lezione dalla squadra favorita per il salto di categoria.

Che la partita di ieri, valida per la sesta giornata del campionato di Eccellenza in casa della capolista fosse proibitiva per il Città di Termoli era un fatto acquisito, però non facciamoci ingannare dai numeri del risultato che per gli occhi meno attenti, giustamente potrebbe suonare come una sonora batosta.

Non è stato così, perché nonostante il divario che esiste tra le due squadre attualmente, ieri ad Agnone, per larghi tratti della gara non si è notata affatto.

I ragazzi del mister Paolo Di Lena si sono battuti a viso aperto e anche ieri qualche errore arbitrale pur non avendo condizionato direttamente l'andamento della gara, ha creato un po' di nervosismo.

Parlando di numeri nudi e freddi, nonostante in società nessuno ha perso la fiducia in quello che è l'obbiettivo dichiarato dei play-off, la classifica con i soli 6 punti fin qui conquistati si avvicina più alla lotta per la salvezza che agli spareggi promozione, anche se siamo ancora alla sesta giornata.

Il tempo per rimediare c’è, l’importante è non perderne altro prezioso.

Al Civitelle in gol per il Vastogirardi Ruggieri, Calcagni, Pettroni e De Vizia, mentre il gol della bandiera giallorossa è stato di Camponesco.