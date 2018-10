Il Termoli 2016 asfalta lo Spinete al Cannarsa

TERMOLI. Da un poker all’altro per le squadre di calcio termolesi impegnate nel weekend calcistico regionale.

Per fortuna, dopo la debacle del Città di Termoli al Civitelle di Agnone contro il forte Vastogirardi, un poker di reti ha caratterizzato – ma a favore degli adriatici – il match di ieri pomeriggio del Termoli 2016 allo stadio Cannarsa contro lo Spinete.

Il risultato finale di 4-0, con doppietta di Impicciatore e regi di Gabsi e Del Grande, porta oltre al naturale entusiasmo per la bella prova fornita, anche una scalata in classifica che proietta il Termoli 2016 a tre lunghezze dalla capolista, con all’attivo 11 punti in sei giornate.