Promozione, il Termoli 2016 in trasferta a Castel di Sangro

TERMOLI. E' tempo di Promozione... il Termoli 2016 va a Castel di Sangro per continuare l'esaltante inizio di stagione che l'ha portato in classifica al quarto posto con 11 punti e con la gioia di aver trovato un bomber di razza come Impicciatore che fin qui ha sempre segnato, come domenica scorsa al Cannarsa, autore di una doppietta. A Castel di Sangro, gloriosa società, non sarà una passeggiata di salute, ma sappiamo che Impicciatore e tutta la formazione di Zito hanno tutte le intenzioni di lasciare il loro marchio di fabbrica.

Castel Di Sangro Cep 1953-Termoli 2016