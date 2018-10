Il Venafro al Cannarsa, altro osso duro per il Città di Termoli

TERMOLI. Giallorossi chiamati al riscatto dopo le due scoppole rimediate nel punteggio più che nel gioco contro Real Guglionesi e Vastogirardi.

Domenica calcistica in Eccellenza: un incontro allo stadio Cannarsa che potrebbe portare altri guai per il Città di Termoli perché il Venafro è già nei quartieri nobili della classifica, mentre, di contro, la formazione termolese può solo vincere se vuole respirare un attimo e tirarsi fuori da una classifica che purtroppo oggi dice play out a dispetto di quelli che sono gli obiettivi dichiarati dalla società e che sono gli spareggi promozione, ovvero i play off.

Non si riesce a capire di cosa soffra la squadra che seppur giochi e crei occasioni, al 90' rimane sempre con un pugno di mosche in mano; non è tanto la sconfitta di sette giorni fa a Vastogirardi, ma quella precedente al Cannarsa contro il Guglionesi che ha tanti problemi non meno di quelli del Città di Termoli. Una vittoria di prestigio oggi contro il Venafro potrebbe essere uno stimolo in più per risalire la china e tirarsi fuori dalla zona rossa.