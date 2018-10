Città di Termoli, ci si gioca il tutto per tutto contro il Fwp Matese

TERMOLI. Ci fa un certo effetto parlare di scontro salvezza quando in questo incontro è coinvolta la squadra del Città di Termoli, ma dobbiamo fare i conti con la realtà dei fatti e dei numeri, e purtroppo i numeri al momento dicono impietosamente questo: Città di Termoli terz'ultimo con 6 punti, Fwp Matese penultimo con 5 punti, una vittoria per una di loro equivarrebbe a risalire posizioni in classifica, visto come è corta in fatto di distacchi. Non sarà facile: domenica scorsa contro il Venafro abbiamo visto una squadra potenzialmente forte, ma con evidenti problemi di concentrazione sulla partita, quindi prima il Guglionesi, poi il Vastogirardi e domenica scorsa il Venafro hanno fatto emergere i limiti caratteriali di una squadra solo che sul campo spesso si smarrisce con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. La cosa che fa rabbia è che le tre sconfitte consecutive non sono state nette: con il Venafro per ben due volte avevano raggiunto il pareggio, ma il difficile per loro è mantenere il risultato senza soccombere.

Il presidente Castelluccio, che continua imperterrito non tenendo conto della solitudine in cui lo hanno lasciato i tifosi, fa continuare a giocare la sua squadra onorando l'impegno: ieri ci aveva annunciato grosse novità ed una protesta formale contro alcune cose sulla gestione delle strutture della città.