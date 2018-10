TERMOLI. Leggiamo con piacere che il giocatore sbarbatello che nel 2012 approdò a Termoli abbastanza intimidito fuori dal campo, ma già un grintoso dentro, Orlando Viteritti classe 1994 originario di Acri, sta conquistando visibilità a livello nazionale, ma su questo non avevamo dubbi. Oggi intervistato sul blog del giornalista di Sky sport Gianluca Di Marzio, figlio del famoso allenatore di calcio Gianni, scopriamo con piacere che è diventato uno dei punti di forza della splendida realtà di serie C girone C che punta decisamente alla vittoria finale, il Rende. La squadra di Orlando sta strabiliando tutti, e lui è sempre uno dei migliori in campo, ma questo non gli ha fatto montare la testa. Come è emerso anche dalle parole dette al giornalista di Sky, è rimasto il ragazzo a modo ed educato che avevamo conosciuto: «Se riesco ad approdare in serie A , l'unica cosa che farò di sicuro è aiutare mio padre a mettere su una piccola ditta di imbianchini, dove io, come faccio ancora oggi d'estate quando non gioco, andrò a dare una mano, perchè per me essere di aiuto ad un genitore è la cosa più bella che possa esserci.»

davanti a parole cosi belle e responsabili per un ragazzo di soli 24 anni possiamo solo dire chapeau, e caro Orlando siamo orgogliosi di averti conosciuto a Termoli nell'ultimo periodo fulgido calcisticamente della nostra città, dove tu sei stato protagonista assoluto, sono orgoglioso di esserti stato amico e Termoli avrà tanti difetti, ma ha un gran pregio: quello di voler bene a coloro che hanno amato questa città e noi sappiamo che Termoli la porti nel cuore, e allora ti auguriamo e ti auguro personalmente che tu possa realizzare il tuo sogno calcistico e quello che hai nel cassetto per il tuo papà che ha la fortuna di avere un bravo figlio come te. Termoli ti saluta e da oggi farà un tifo sfrenato per il Rende .