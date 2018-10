Il Termoli 2016 cerca l'impresa con l'Aurora Capriatese

TERMOLI. Quello che andrà in scena domenica pomeriggio al Cannarsa è un vero spareggio per la piazza d'onore nel campionato di Promozione: a Termoli arriva la seconda in classifica, l'Aurora Capriatese, e vorrà cercare di confermare la stessa posizione contro la squadra del Termoli 2016 che a soli tre punti dagli avversari tenterà di raggiungerla sullo stesso gradino. Impicciatore, il bomber del momento , di sicuro starà pregustando il gol anche in questo big match.

Nessuno può negare che la squadra di Matteo Zito sia la rivelazione di questo primo scorcio di campionato; certo per vincere non basta solo l'entusiasmo che in effetti oggi giustamente serpeggia tra i termolesi, ma attenzione però che tutto questo non si riveli un'arma a doppio taglio. Quindi entusiasmo sì, ma a piccole dosi e poi al resto ci penserà Andrea Impicciatore " El segna semper Lu!"