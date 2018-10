TERMOLI. Era il big match di giornata nel campionato regionale di Promozione molisano, la seconda in classifica Aurora Capriatese e la terza, il Termoli 2016.

Match disputato nel pomeriggio sul campo in erba sintetica della Polisportiva Santissimi Pietro e Paolo di via Biferno, a causa della momentanea indisponibilità dello stadio Cannarsa.

Gli ospiti però si sono dimostrati subito più forti per la squadra di Zito.

Se i nostri hanno il bomber Andrea Impicciatore, che oggi purtroppo è rimasto a secco, loro hanno un ex del San Pietro, tale Sisti, che è stato autore di una splendida tripletta, portandosi a casa il pallone.

I termolesi hanno fin da subito accusato il maggior tasso atletico e tecnico degli avversari, quasi intimoriti dalla forza degli avversari.

Diciamo subito che alla tripletta di Sisti hanno in parte contribuito anche passaggi a vuoto della difesa locale, come in occasione del terzo gol, realizzato di testa nell'area piccola, porzione di campo dove non si può lasciare un giocatore così libero di saltare e colpire a botta sicura.

Alla fine Impicciatore si è fermato nella domenica che poteva consacrarlo, ma va bene così, non è accaduto nulla, tutto è rimasto intatto nei piani dei termolesi.