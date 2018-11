Città di Termoli ospita l'Alliphae

TERMOLI. Oggi per via dell'indisponibilità del Cannarsa per via dei lavori di semina, come è successo la settimana scorsa al Termoli 2016, Città di Termoli-Alliphae si disputa sul campo in erba sintetica di via Biferno, di proprietà della Polisportiva Santissimi Pietro e Paolo.

Oggi la squadra di Paolo Di Lena è chiamata a confermare i progressi registrati la settimana scorsa.

L'occasione è ghiottissima visto che a Termoli arriva la squadra campana di Alife, località del casertano, formazione che probabilmente in Italia sta costituendo un record negativo, 8 partite giocate fin qui, 8 sconfitte patite, ovviamente 0 punti in classifica.

Ha fatto 5 gol e ne ha subiti la bellezza di 29, una media di 3 gol e mezzo a partita, se non è uno sparring-partner ideale per risollevare le menti e l'autostima poco ci manca.

Il città di Termoli oggi può fare un ulteriore salto in avanti per ricongiungersi alla zona play-off, quella dichiarata di voler raggiungere da sempre.