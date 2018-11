Manita del Città di Termoli all'Alliphae

TERMOLI. Vittoria pronosticata e facile della formazione giallorossa Città di Termoli contro l’Alliphae, fanalino di coda nel campionato regionale di Eccellenza molisana.

5-0 il risultato finale contro una squadra senza un futuro, che ha giocato con oggi 9 partite perse tutte e 9 e ha una differenza reti a picco.

Non c'era altro risultato che la sconfitta per loro anche se il Città di Termoli fosse entrato in campo a partita in corso, una vittoria che riporta la squadra all'ottavo posto nei pressi della zona play-off.

Nel tabellino dei marcatori sono entrati due volte Mallardo, poi Cirigliano, Cotello e Camponesco. Ora si che si comincia a ragionare, l'importante è continuare senza più distrarsi.