Termoli 2016 strappa il pari alla Polisportiva Fortore

TERMOLI. Pareggio in trasferta, dopo la sconfitta casalinga della scorsa settimana, per i ragazzi del Termoli 2016. Hanno impattato 1-1 sul campo di San Bartolomeo in Galdo, incontrando la Polisportiva Fortore. Si chiude con un punto nel carniere, dunque, il nono turno di campionato nella Promozione molisana. I giochi si aprono e chiudono tra il 55' e il 59', prima i padroni di casa in vantaggio e quindi, grazie alla rete segnata dal calciatore Bah Buba, il Termoli 2016 acciuffa il pari e lo porta sino al triplice fischio finale.