TERMOLI. Dopo quattro settimane sul gradino più alto del podio, la squadra di Basket cittadino viene spodestata dal Calcio D'Eccellenza con il Città di Termoli voto 8,5. Senza dubbio la vittoria contro l'ultima della classe l'Alliphae di Alife (CE), che con domenica ha collezionato 9 sconfitte su 9 partite giocate con una baulata di gol subiti, ben 34, era praticamente scontata, si poteva solo pronosticare il numero di gol che i termolesi avrebbero segnato. Quello che più traspare è che solo due settimane fa la squadra era terz'ultima in classifica e ora con due vittorie, ha fatto un salto triplo, quasi olimpionico, in avanti che l'ha riportata in zona play off con pieno merito. Ora la cosa importante è continuare di questo passo e non avere ricadute pericolose.

Al secondo posto questa volta troviamo il Basket ma non quello dell’Italiangas di serie C Silver, ma l’UNDER 16 MBY (Molise Basket Young) con voto 8 che ha iniziato il campionato di competenza regionale una settimana dopo le altre con il derby contro i cugini dell’Airino giocato in casa, in piazza del Papa, che ha portato loro alla vittoria (66 - 34). Ieri pomeriggio a Venafro si è disputata la seconda partita con annessa nuova vittoria (50 – 29). Insomma i giovani cestisti sono a punteggio pieno. Quest’anno ad allenarli c’è il mitico Michele Bertinelli che con l’esperienza che ha accumulato nella sua splendida carriera da professionista e anche come Azzurro, è sicuramente il motivatore adatto per una squadra di giovani promettenti cestisti.

Si torna al calcio di Promozione Termoli 2016 (Voto 7). Dopo la brutta sconfitta di sette giorni fa contro la Capriatese a Termoli, ora a San Bartolomeo in Galdo, campo sicuramente ostico, la squadra di Zito ha conquistato un ottimo pareggio che l’ha rimessa in sesto. Anche questa volta Impicciatore è rimasto all’asciutto di gol come domenica scorsa, ma certamente non è un dramma, l’importante è che la squadra si sia ripresa dalla botta della scorsa settimana contro la Polisportiva Fortore: segnali di ripresa anche psicologica ci sono stati e questo era davvero importante per tutto l’ambiente attorno alla squadra.

Basket Serie C Silver Italiangas Airino Basket Termoli Voto 6. Dopo quattro vittorie, anche per la famosa legge dei grandi numeri, purtroppo è arrivata la prima sconfitta per l’Airino Basket. Premesso che gli avversari della Torre Spes sono forti e una sconfitta in casa loro poteva anche starci, la rabbia viene poiché la squadra ha condotto il match giocando a tratti anche bene, fino al terzo quarto, poi ha ceduto sotto i colpi abruzzesi nel quarto finale che alla fine ha portato alla sconfitta certamente di misura di 79 -74 e probabilmente anche per questo brucia di più. Ma comunque, al di là di questo la squadra è caduta in piedi ed è pronta subito a riscattarsi, anche se la prossima gara sarà ancora in trasferta, la sesta consecutiva, a Pineto, un campo difficile quasi quanto quello di Torre de’ Passeri, ma una vittoria farebbe dimenticare e passare il disappunto di domenica.

Volley Serie C Femminile Pallavolo Termoli Voto 5,5. È arrivata la terza sconfitta e anche questa come le due precedenti perse per 3 – 1. Le ragazze di Mottola anche questa volta sono partite spedite vincendo il primo set, subito dopo però vi è stato il crollo: questa volta per la prima gara nel restaurato PalaSabetta, la squadra non ha del tutto demeritato anzi ha avuto reazioni apprezzabili seppur tardive: che sia un segnale positivo per il futuro immediato? Questo, anche se lo speriamo, non possiamo saperlo, ma certo è che Mottola dovrà scuotere le sue ragazze non tanto a livello fisico, ma quanto a quello psicologico facendo uscire allo scoperto la grinta che sappiamo esiste in loro.

Questa settimana il Volley di serie C maschile doveva giocare a San Salvo, ma a dimostrazione che tutto il mondo è paese, la gara contro la squadra locale è stata rinviata per indisponibilità del palazzetto abruzzese. Quindi una bella insufficienza per l’accaduto: come siamo stati critici per il nostro impianto cittadino inutilizzabile, non facciamo ora favoritismi per quello sansalvese.