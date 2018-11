I giallorossi a caccia di conferme

TERMOLI. Questa è una partita durante la quale, almeno se la memoria non ci fa difetto, nelle ultime due stagioni alla formazione giallorossa è accaduto di tutto: un clima non certo amichevole trovato in campo, sconfitte rumorose, botte da orbi in campo e messi di espulsioni e ammonizioni.



Non sappiamo il motivo di questo astio e perché debba esistere dell’acredine tra queste due realtà, da qualche anno, in questo campionato; mai prima ci furono incontri ravvicinati che potessero dare adito a certi ardori, al massimo delle realtà calcistiche come quando l'U.S.Termoli calcava palcoscenici più importanti di questo campionato e la simpatica Polisportiva Gambatesa veniva al Cannarsa a fare da sparring partner nella partitella del giovedì in preparazione della gara della domenica.

Oggi stando appunto alle ultime uscite, soprattutto dove si gioca domani, pare che ci sia in palio qualcosa d'importantissimo al di là dei soli tre punti.

La squadra di Di Lena domenica è chiamata a confermare il buon periodo che sta attraversando e che l'hanno riportata più vicino alla zona playoff: un ritorno al passato non è accettabile anche se si è consci che a Gambatesa i termolesi non troveranno i tappeti rossi ad attenderli.

Campionato di Eccellenza Molisana domenica 11 novembre ore 14,30, 10° giornata di andata:

Polisportiva Gambatesa-Città di Termoli