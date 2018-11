Termoli 2016 battuto 4-2 in casa dal Baranello

TERMOLI. Termoli 2016 cosa succede? Dopo la sconfitta interna con l'Aurora Capriatese in casa, poi un pari fuori ed oggi c'è stato questo poker che gli ha rifilato il Baranello, nonostante ci siano stati anche due gol di Andrea Impicciatore, che hanno mitigato solo in parte la brutta sconfitta rimediata al 90'.

Speriamo che la sconfitta con la Capriatese non abbia aperto una falla pericolosa nella macchina gioiosa e che faceva risultati esaltanti prima del Termoli 2016. Oggi sicuramente non era una partita facile sulla carta, e alla fine visto il risultato si è dimostrata ancora più difficile.

Come dicono a Napoli speriamo che molto presto «Adda passà a ' nuttate».

Consoliamoci per il momento di vena realizzatrice di Impicciatore che a parte la partita contro la Capriatese non sembra conoscere pause a lunga scadenza, mister Zito dovrà comunque lavorare molto a livello mentale per rimettere in carreggiata la squadra.